I Vigili del Fuoco del Comando di Salerno sono intervenuti per un delicato intervento in via Benedetto Croce, in seguito ad una segnalazione giunta alla Sala Operativa tramite il numero di emergenza 115.

La chiamata ha allertato i soccorsi per un incendio che ha interessato un appartamento all’interno di una palazzina. Sembrerebbe che quando il rogo si è sviluppato non ci fossero persone presenti.

Le fiamme si sono successivamente estese anche alla vegetazione circostante, creando potenziali situazioni di pericolo.

Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla Sede Centrale e dal Distaccamento Città.

A supporto delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona sono state dispiegate anche un’autoscala e un’autobotte. Attivato anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco per contenere la propagazione delle fiamme nell’area verde circostante.