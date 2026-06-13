Manca poco al Lamura Evolution Day, l’evento organizzato dall‘azienda DFL di Sala Consilina che quest’anno celebra i primi 50 anni di attività.

Per due giorni, sabato 20 e domenica 21 giugno, la sede DFL diventa uno spazio aperto al confronto diretto tra persone, idee e prospettive di mercato. Non un semplice appuntamento, ma un tempo dedicato a osservare da vicino un settore in continua evoluzione e a scegliere insieme la direzione dei prossimi anni.

Due giornate dedicate a confronti diretti e opportunità commerciali, un’esperienza per creare nuove sinergie e generare valore e un’opportunità reale per rafforzare il proprio business,

Durante il Lamura Evolution Day gli ambienti operativi si trasformano in luoghi di relazione per rispondere a esigenze diverse mantenendo un obiettivo comune: far crescere il sistema nel suo insieme. Clienti e fornitori potranno così incontrarsi e confrontarsi sulle novità del mercato.

Sabato 20 giugno alle 14.00 si apriranno gli stand per i fornitori fino alle ore 18.00. Domenica 21 giugno gli stand saranno aperti dalle 9.00 alle 18.00 nella sede in via Fieghi a Sala Consilina. CLICCA QUI per registrarti come ospite.

Cinquant’anni di storia non sono solo un traguardo, ma una base solida su cui progettare il futuro. Un percorso fatto di lavoro quotidiano, crescita condivisa e fiducia costruita nel tempo insieme a clienti, rete vendita e partner. Ogni fase della storia DFL ha contribuito a costruire ciò che è l’azienda oggi: un sistema commerciale capace di crescere insieme al mercato e alle persone che ne fanno parte. Dall’idea del compianto fondatore Pinuccio Lamura fino alla solida guida dei figli Pasquale, Francesco e Carol, nel corso degli anni DFL ha ampliato assortimenti, competenze e servizi per supportare concretamente la crescita dei propri rivenditori attraverso sviluppo di private label strategici, logiche commerciali orientate alla rotazione e strumenti di marketing e supporto alla vendita.

Per celebrare insieme i 50 anni domenica 21 giugno ci sarà come ospite d’eccezione la showgirl televisiva Samira Lui, volto noto de “La Ruota della Fortuna”.

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