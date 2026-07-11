La Gelbison ha acquisito, a titolo temporaneo dal Renate in Serie C, le prestazioni sportive del portiere Leonardo Rossi, classe 2006.

Cresciuto nei settori giovanili di Alessandria e Renate, Rossi ha collezionato 63 presenze nel campionato Primavera 2, distinguendosi per continuità e affidabilità tra i pali. Nella stagione 2024/25 ha disputato 29 gare, mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni e mettendosi in evidenza anche in Primavera TIM Cup. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Martina, proseguendo il proprio percorso di crescita.

Continua la campagna acquisti rossoblù e in squadra entra anche il portiere Edoardo Negri.

Nato a Milano il 16 marzo 2006, Negri è un estremo difensore di piede destro, alto 1,86 metri per 80 chilogrammi. Cresciuto nel settore giovanile del Como, dove muove i primi passi nel calcio all’età di 9-10 anni, prosegue il suo percorso con il Renate a 11 anni, per poi vestire la maglia del Novara per due stagioni.

Le sue qualità attirano l’attenzione del Monza, con cui disputa quattro importanti stagioni nel vivaio biancorosso. Al termine di questa esperienza torna al Novara, entrando nel giro della prima squadra in Serie C. Nell’ultima stagione ha difeso i pali dell’Acireale, dove, in un campionato competitivo e impegnativo come la Serie D, ha avuto modo di mettersi in mostra, confermando le sue qualità e il suo potenziale.

La società comunica il rinnovo del rapporto con Francesco Uliano che vestirà ancora la maglia rossoblù.