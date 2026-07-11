Massima attenzione e tolleranza zero contro i reati predatori sul litorale di Capaccio Paestum. Nella mattinata di ieri gli agenti della Polizia Municipale, diretti dal Comandante Maggiore Antonio Rinaldi, hanno sventato un furto in spiaggia, assicurando i responsabili alla giustizia.

In località Laura l’attenzione della pattuglia in servizio è stata attirata da due persone che si spostavano tra i bagnanti con fare sospetto e un atteggiamento anomalo.

Gli agenti hanno così deciso di monitorarne i movimenti, intervenendo nel momento decisivo. I due, M.A. di anni 60 e M.R. di anni 30 entrambi originari di Agropoli e con numerosi precedenti penali, sono stati bloccati proprio mentre erano intenti a salire a bordo di un’auto per guadagnare la fuga. Nel tentativo di evitare il controllo, i due stavano nascondendo la refurtiva sotto un asciugamano.

Una volta fermati, sono stati trovati con un borsello contenente documenti, denaro, chiavi dell’auto e altri effetti personali. Il borsello era stato rubato poco prima sotto un ombrellone di un bagnante, ospite di un villaggio turistico della zona, che si era momentaneamente allontanato per fare un bagno insieme alla moglie.

I due fermati sono stati trasferiti presso il Comando della Polizia Locale. L’intera refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, il quale si è recato presso gli uffici del Comando per formalizzare la denuncia.

Al termine delle formalità di rito, i due uomini sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di furto. Inoltre a carico di entrambi è stato notificato l’Ordine di allontanamento immediato (DASPO Urbano), con l’intimazione tassativa a lasciare l’area e il divieto assoluto di farvi ritorno.