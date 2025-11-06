I nuotatori della MetaCentro di San Rufo inaugurano il nuovo anno agonistico con la 1^ tappa del Campionato CSI Campania
Riapre la stagione sportiva agonistica di nuoto per la MetaCentro di San Rufo che ha già schierato una folta lista di agonisti.
La prima tappa del 24° Campionato Regionale di Nuoto, organizzata dal Centro Sportivo Italiano, si svolgerà domenica 9 novembre a Pozzuoli, in provincia di Napoli.
Gli atleti e le atlete dovranno gareggiare negli stili 200 metri farfalla, 100 metri dorso, 50 metri stile libero, 50 metri rana e 200 metri stile libero.
Tredici i nuotatori e le nuotatrici che parteciperanno per il team Metacentro: Sara Amodeo, Felisia Caggiano, Francesca Castelluccio, Myriam Citera, Francesco D’Alvano, Alessia D’Aniello, Mattia Pio De Paola, Matilde Di Zeo, Martina Fusco, Asia Ilriti, Anna Tagliafierro, Roberto Vistocco e Benedetta Volpe, guidati dal coach Agostino Marmo.
“Siamo pronti per l’inaugurazione di questa nuova stagione agonistica – dichiara il trainer Agostino Marmo -. La nostra squadra si allena duramente durante tutto l’anno e non vediamo l’ora di riprendere pienamente il ritmo per questo 24° Campionato”.
Entusiasta per la riapertura delle competizioni anche il Direttore della Metacentro Donato Alberico, che rivolge un “augurio vivissimo a tutti i componenti della nostra squadra per un proficuo anno agonistico. Speriamo di vedere sempre più ragazzi e ragazze interessati allo sport che è una componente fondamentale del benessere. Un ringraziamento va al coach Agostino Marmo che segue e forma sempre con grande passione i nostri agonisti, allo staff della MetaCentro e alle famiglie che supportano quotidianamente i nuotatori nelle attività quotidiane e negli allenamenti”.