Riapre la stagione sportiva agonistica di nuoto per la MetaCentro di San Rufo che ha già schierato una folta lista di agonisti.

La prima tappa del 24° Campionato Regionale di Nuoto, organizzata dal Centro Sportivo Italiano, si svolgerà domenica 9 novembre a Pozzuoli, in provincia di Napoli.

Gli atleti e le atlete dovranno gareggiare negli stili 200 metri farfalla, 100 metri dorso, 50 metri stile libero, 50 metri rana e 200 metri stile libero.

Tredici i nuotatori e le nuotatrici che parteciperanno per il team Metacentro: Sara Amodeo, Felisia Caggiano, Francesca Castelluccio, Myriam Citera, Francesco D’Alvano, Alessia D’Aniello, Mattia Pio De Paola, Matilde Di Zeo, Martina Fusco, Asia Ilriti, Anna Tagliafierro, Roberto Vistocco e Benedetta Volpe, guidati dal coach Agostino Marmo.

“Siamo pronti per l’inaugurazione di questa nuova stagione agonistica – dichiara il trainer Agostino Marmo -. La nostra squadra si allena duramente durante tutto l’anno e non vediamo l’ora di riprendere pienamente il ritmo per questo 24° Campionato”.

Entusiasta per la riapertura delle competizioni anche il Direttore della Metacentro Donato Alberico, che rivolge un “augurio vivissimo a tutti i componenti della nostra squadra per un proficuo anno agonistico. Speriamo di vedere sempre più ragazzi e ragazze interessati allo sport che è una componente fondamentale del benessere. Un ringraziamento va al coach Agostino Marmo che segue e forma sempre con grande passione i nostri agonisti, allo staff della MetaCentro e alle famiglie che supportano quotidianamente i nuotatori nelle attività quotidiane e negli allenamenti”.