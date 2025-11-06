Tenta di sfuggire all’alt dei Carabinieri e si schianta contro un muro.

E’ quanto avvenuto nella tarda serata di domenica a Battipaglia, nella zona industriale, dove un 20enne alla guida di un’auto non si è fermato al posto di controllo, provando a dileguarsi.

Ne è nato così un inseguimento con i militari della Radiomobile della locale Compagnia, diretti dal Capitano Donato Recchia, che lo hanno braccato per riuscire a fermarlo. Il giovane di punto in bianco ha perso il controllo del veicolo finendo contro un muro.

Il 20enne, illeso, è stato poi sottoposto all’alcol e al drug test che sono entrambi risultati positivi.

Per lui è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e guida pericolosa in stato di ebbrezza.