Un gesto di grande solidarietà e vicinanza è stato compiuto ieri dai club sportivi di Salerno e Sala Consilina.

Grazie all’iniziativa solidale promossa e organizzata dal Club Salernitana “Sasà Avallone”, con la partecipazione dei Club Milan “La Casa del Diavolo”, Club Inter “J. Zanetti” e Club Napoli di Sala Consilina, il reparto di Pediatria dell’Ospedale “Luigi Curto” di Polla ha ricevuto una culletta termica.

L’evento di raccolta fondi si è svolto lo scorso dicembre presso il PalaZingaro, con il patrocinio morale del Comune, nell’ambito del torneo di beneficenza “Clubito” che ha visto sfidarsi le diverse tifoserie, in un clima di amicizia, rispetto e collaborazione.

Grazie alla generosità dei partecipanti e al contributo di tutti i club coinvolti, è stato possibile acquistare una culletta termica neonatale di ultima generazione, uno strumento essenziale per l’assistenza ai neonati e per il supporto quotidiano al personale sanitario del reparto pediatrico del nosocomio pollese.

Alla cerimonia di consegna ha preso parte, tra gli altri, il Primario del reparto di Pediatria Teodoro Stoduto, insieme ai rappresentanti dei club calcistici, ai dirigenti e al personale medico.