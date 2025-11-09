Cerca di disfarsi della cocaina ma viene arrestato a Eboli.

In località Epitaffio, durante un’operazione di controllo del territorio, un uomo già noto alle Forze dell’Ordine è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Vedendo i Carabinieri arrivare, l’uomo ha tentato di disfarsi dell’involucro con la cocaina lanciandolo, ma ai militari non è sfuggito il gesto. Così, recuperata la droga, hanno proceduto alla perquisizione personale e domiciliare. A casa è stato trovato materiale per la lavorazione della cocaina e contanti.

L’uomo è stato quindi arrestato.