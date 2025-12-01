Da oggi fino a domenica 7 dicembre i clown dottori Zia Trilly e Sbadatella accoglieranno i bambini presso il loro stand. Racconteranno a loro e anche a mamme e papà una storia concepita per avviare un percorso di immaginazione ed emozioni positive, attraverso attività semplici e coinvolgenti: “Il Sorriso Magico”.

Il cuore di questo progetto è un libro leggero, divertente e di facile lettura, arricchito da attività didattiche mirate. L’obiettivo è insegnare ai più piccoli il valore del sorriso, della collaborazione e della gentilezza, contrastando al contempo le differenze e il bullismo e promuovendo l’inclusione sociale.

La favola, scritta e ideata dalla presidente dell’associazione”La Tua Voce ODV” Flora Sasso (alias Zia Trilly), è stata illustrata con cura dagli alunni della scuola I.C. San Giovanni Bosco – De Sica di Volla (Napoli). La copertina è stata disegnata da Patrizia Barbato, una bambina “speciale”. L’intero concept del libro è a cura di Anna Barbato.

Anche il libro “Il Sorriso Magico” è a sostegno del progetto solidale “La Casetta del Sorriso”, che l’associazione “La Tua Voce ODV” ha presentato proprio al Centro Diano lo scorso settembre.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –