I borghi di Sant’Angelo Le Fratte e Pignola protagonisti su Rai 1 a “Uno Mattina”

Basilicata protagonista con due splendidi borghi su Rai 1, durante il programma “Uno Mattina“, condotto da Franco Di Mare e Francesca Fialdini. Questa mattina le telecamere, con l’inviata Metis Di Meo, hanno fatto visita a Sant’Angelo Le Fratte e Pignola.

Il primo denominato il paese delle cantine e dei murales, il secondo il paese dei cento portali. Durante il servizio sono state mandate in onda le bellezze dei due paesi e in particolare “Uno Mattina” ha focalizzato l’interesse su due cose in principale: la pinacoteca di Sant’Angelo Le Fratte e la storia di un artigiano di Pignola, rientrato dal Nord in paese per portare avanti un’attività commerciale.

Nella pinacoteca “Michele Antonio Saverio Cancro”, situata in un’antica dimora storica facente parte del complesso municipale “Palazzo Galasso”, l’esperta del territorio Antonella Collazzo ha raccontato delle 243 opere dell’artista Cancro, che ha donato alla comunità in segno di amore e di stima verso il suo paese natio. Durante il servizio è stato ricordato anche l’evento delle “Cantine Aperte“, che si tiene quattro giorni all’anno, quando i proprietari delle cantine le aprono per accogliere i visitatori.

Poi a Pignola, il paese dei cento portali e del suo splendido centro storico. Qui Metis De Meo ha fatto visita a Luigi Buonansegna, artigiano che ha deciso di rientrare nella sua terra per portare avanti l’attività commerciale dove oggi realizza uno squisito gelato, condito da prodotti della terra lucana, come la fragola “Candogna” di Policoro e il pistacchio di Stigliano.

– Claudio Buono –