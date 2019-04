Al Magic Hotel di Atena Lucana il 21 e 22 aprile un pranzo speciale per festeggiare Pasqua e Pasquetta

A Pasqua e Pasquetta il Magic Hotel di Atena Lucana aspetta i suoi clienti per festeggiare in allegria con gustosi Menù caratterizzati da un connubio di sapori.

Per il pranzo di Pasqua, la cucina del Magic propone un antipasto a base di bresaola di toro su letto di rucola con gocce di pesto di mentuccia, fragole e scaglie al cacio di bufala. Come primo piatto spazio alle panciotte con cuore di asparagi e mascarpone con gocce di zafferano e asparagi selvatici a cui seguirà il tradizionale agnello accompagnato da chips di patate. Conclusione in dolcezza con il tiramisù di Pasqua.

Per il pranzo di Pasquetta, invece, antipasto a base di cannolo croccante con gambero mantecato e salsa delicata a cui seguiranno gnocchetti di patate con vongole veraci, sfusato amalfitano e specchio di asparagi. Secondo piatto a base di rollè di calamaro croccante accompagnato da misticanza all’aceto di lampone. Chiusura in dolcezza con il tiramisù di Pasqua.

Per info e prenotazioni è possibile contattare lo 0975/71292.

– Claudia Monaco –

