Si è conclusa con successo la partecipazione di Helios S.p.A. a E-Motion Expo Green, il Salone Professionale della Transizione Energetica tenutosi a Paestum dal 17 al 19 aprile. L’evento, nato con l’obiettivo di promuovere il “Green come motore dello sviluppo futuro”, ha riunito i principali attori del settore, istituzioni e mondo accademico per delineare le rotte della sostenibilità in Italia.

In un contesto focalizzato sull’innovazione e sulla sostenibilità Helios S.p.A. ha fornito un contributo tecnico e strategico di alto profilo grazie all’intervento del suo Amministratore Delegato Giovanni Ferro. Nella giornata di apertura di venerdì 17 aprile Ferro ha preso la parola per approfondire uno dei pilastri centrali della strategia energetica moderna: le Comunità Energetiche. Il suo intervento ha sottolineato come la creazione di modelli di condivisione dell’energia rappresenti non solo una sfida tecnologica, ma una vera opportunità di crescita per il territorio e un passo fondamentale verso una transizione ecologica concreta e partecipata.

La partecipazione di Helios S.p.A. si inserisce in un programma denso di appuntamenti che ha toccato temi cruciali per il futuro economico e sociale del Paese. L’evento ha visto la collaborazione attiva dell’Università degli Studi di Salerno (Dipartimento di Ingegneria Industriale), rafforzando il legame tra ricerca accademica e mondo delle imprese. Sono stati analizzati gli strumenti finanziari a supporto delle PMI per investimenti green e il ruolo della fiscalità nella transizione.

Dai paesaggi rurali alla rigenerazione urbana, il convegno ha esplorato come l’energia pulita possa integrarsi in ogni aspetto della vita quotidiana.

Per Helios S.p.A. E-Motion Expo Green è stata l’occasione per confermare la propria missione, essere leader nel guidare le imprese e le comunità locali verso modelli energetici più efficienti, puliti e sostenibili. “Le Comunità Energetiche non sono solo un modello tecnico, ma il motore silenzioso di una rivoluzione che mette al centro il territorio e la sostenibilità – ha ribadito Giovanni Ferro a margine del suo intervento -. Continueremo a lavorare con dedizione per trasformare queste visioni in realtà concrete, supportando i nostri partner nel percorso verso la transizione ecologica”.

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