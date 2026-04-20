La Dichiarazione IVA 2026, relativa all’anno d’imposta 2025, si inserisce in un quadro normativo sempre più orientato al controllo automatico e alla prevenzione delle irregolarità. La scadenza resta fissata al 30 aprile, ma ciò che cambia è il livello di attenzione richiesto ai contribuenti, chiamati a gestire una disciplina della detrazione più complessa e un sistema di verifiche molto più stringente.

Il diritto alla detrazione: il principio cardine

La detrazione dell’IVA sugli acquisti rimane un diritto fondamentale per imprese e professionisti. È un diritto immediato, che non dipende dal pagamento della fattura, ma dalla presenza di requisiti precisi: l’inerenza all’attività svolta, l’addebito dell’imposta in fattura e l’assenza di cause di indetraibilità. Non tutta l’IVA, però, è detraibile. Restano escluse le operazioni esenti, quelle non soggette e le manifestazioni a premio. Per beni e servizi utilizzati sia per attività imponibili sia per finalità private o esenti la detrazione è ammessa solo in misura proporzionale, secondo criteri oggettivi e coerenti con la natura del bene.

Le principali esclusioni: omaggi, veicoli e beni particolari

Alcune categorie di beni presentano limiti strutturali alla detrazione. Gli omaggi e le spese di rappresentanza, ad esempio, sono detraibili solo se il valore unitario non supera i 50 euro. I veicoli stradali a motore prevedono una detrazione forfettaria del 40%, salvo i casi in cui rappresentano l’oggetto dell’attività o siano utilizzati da agenti e rappresentanti, per i quali è ammessa la detrazione integrale. Rientrano tra le esclusioni anche aeromobili, imbarcazioni da diporto, immobili abitativi e trasporti di persone. Per i telefoni cellulari la detrazione superiore al 50% richiede un monitoraggio puntuale dell’inerenza.

Il pro-rata: quando la detrazione diventa proporzionale

Per i soggetti che svolgono contemporaneamente operazioni imponibili ed esenti la detrazione deve essere calcolata applicando il pro-rata. La percentuale si determina rapportando le operazioni imponibili al totale delle operazioni imponibili ed esenti, con alcune esclusioni specifiche come cessioni di beni ammortizzabili o passaggi interni. Durante l’anno si applica la percentuale provvisoria dell’anno precedente, mentre a fine esercizio si procede al conguaglio. Per le nuove attività si utilizza una percentuale presuntiva, anch’essa soggetta a rettifica.

Le rettifiche della detrazione: quando sono obbligatorie

La rettifica della detrazione interviene quando cambiano le condizioni che avevano giustificato la detrazione originaria. Può riguardare un diverso utilizzo del bene, un cambio di regime (attualmente sospeso fino al 31 dicembre 2026) o una variazione significativa del pro-rata. Per i beni ammortizzabili la rettifica segue un periodo di osservazione di cinque anni, che sale a dieci per immobili e aree edificabili.

Credito IVA e compensazioni: regole più severe

Il visto di conformità diventa un passaggio essenziale per chi intende compensare crediti IVA superiori a 5.000 euro. L’utilizzo del credito è possibile solo dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione. Sono previsti esoneri per i contribuenti con elevati punteggi ISA, fino a 70.000 euro per chi raggiunge almeno 9 e fino a 50.000 euro per chi ottiene almeno 8.

Sul fronte dei divieti di compensazione la normativa si irrigidisce ulteriormente. Restano bloccate le compensazioni in presenza di debiti esattoriali superiori a 1.500 euro. Dal 2025 scatta inoltre il divieto assoluto per i contribuenti con ruoli esecutivi superiori a 100.000 euro, soglia che dal 2026 scenderà a 50.000. Sono ammesse eccezioni solo in caso di rateazioni o procedure di definizione agevolata in corso.

Dichiarazioni omesse: dal 2025 parte l’autoliquidazione d’ufficio

Una delle novità più rilevanti riguarda le dichiarazioni omesse. Dal 2025, in assenza di presentazione, l’Agenzia delle Entrate procede autonomamente alla liquidazione dell’imposta basandosi sui dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e delle comunicazioni periodiche. Le somme risultanti devono essere pagate integralmente, senza possibilità di compensazione. Le sanzioni arrivano al 120% dell’imposta, con riduzione a un terzo se il pagamento avviene entro 60 giorni.

Istruzioni operative e sanzioni per ritardi

La dichiarazione IVA deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Il mancato rispetto della scadenza comporta sanzioni da 250 a 2.000 euro se la trasmissione avviene entro 90 giorni. Oltre tale termine la dichiarazione è considerata omessa, con conseguenze ben più gravi. L’Agenzia delle Entrate dispone di 60 giorni per effettuare controlli e segnalare eventuali anomalie, richiedendo correzioni o integrazioni.

Una dichiarazione sempre più strategica

La Dichiarazione IVA 2026 non è solo un adempimento formale, ma un passaggio strategico che richiede attenzione, pianificazione e un monitoraggio costante dei requisiti di detrazione. La crescente automazione dei controlli e l’inasprimento delle regole sulle compensazioni impongono un approccio più rigoroso, soprattutto per chi gestisce beni ammortizzabili o operazioni pluriennali. In un contesto normativo in continua evoluzione la precisione diventa la migliore forma di tutela. Una gestione accurata dell’IVA non solo evita sanzioni, ma contribuisce a una pianificazione fiscale più solida e consapevole.