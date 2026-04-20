La sindaca di Battipaglia Cecilia Francese ha firmato l’ordinanza n. 40/2026, in vigore dal 20 aprile al 30 settembre, per contrastare il fenomeno della prostituzione sulla S.P. 175/A Litoranea, area dove negli ultimi mesi si è registrata una nuova e preoccupante recrudescenza.

L’obiettivo è tutelare sicurezza, decoro urbano e quiete dei residenti dopo numerose segnalazioni su schiamazzi, risse, intralcio alla circolazione e comportamenti contrari alla pubblica decenza.

L’ordinanza vieta di offrire prestazioni sessuali a pagamento o assumere atteggiamenti allusivi, fermarsi o contrattare con chi esercita tali attività, effettuare manovre pericolose con l’auto per avvicinare le persone coinvolte.

Si rischiano sanzioni da 500 euro per chi offre o richiede prestazioni oltre alle sanzioni del Codice della Strada per chi compie manovre pericolose, con aumenti nelle ore notturne.

Sono previsti anche percorsi di sostegno e reinserimento per le persone vittime di sfruttamento o in condizioni di particolare disagio.