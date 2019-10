Halloween. Forza Nuova di Eboli dice no alle festività pagane: “Priorità alle ricorrenze tradizionali”

La sezione di Eboli di Forza Nuova in vista dei festeggiamenti per Halloween dice no alle festività pagane e invita le famiglie e i giovani a dare priorità alle ricorrenze tradizionali.

“Fra poche ore – dicono dalla Segreteria ebolitana di Forza Nuova – si consumerà sul nostro territorio l’ennesima trovata consumistica di matrice anglosassone del tutto estranea alle tradizioni italiche del periodo, che, in passato, erano concentrate esclusivamente sulla cristianissima commemorazione dei Santi e sul ricordo dei defunti”.

“Lo snaturamento antitradizionale in atto della società moderna – proseguono dal partito – avviene anche mediante queste apparenti innocue manifestazioni, che sottendono, invece, ad una visione macabra, cupa e crepuscolare dell’esistenza, improntata sul “culto morboso della morte”, unitamente alla vulgata eutanasica ed abortista che ha inondato le platee culturali e mediatiche contemporanee ed all’assurda proposta avanzata da alcuni esponenti di questo Governo di eliminare tutti i crocifissi dalle scuole pubbliche in nome di una supposta laicità delle stesse”.

La locale sezione di Forza Nuova dunque rivolge ai giovani ed alle famiglie un invito a “dare preminenza alle nostre sante e tradizionali ricorrenze, ponendo decisamente a margine culture degenerative e fenomeni da baraccone, che rappresentano, invece, autentico veleno per i nostri figli“.

– Antonella D’Alto –