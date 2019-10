Halloween a Cinecittà World. Domani si festeggia la Notte delle Streghe

Scheletri, zombie, vampiri e fantasmi, zucche e covoni di fieno. Halloween si festeggia a Cinecittà World dove i più famosi film dell’orrore prendono vita nel Parco Divertimenti del Cinema e della TV di Roma che si trasforma con tante attrazioni a tema.

Si tratta di Assassin’s Creed, saga da 100 milioni di copie, dove l’ospite, indossato il visore di realtà virtuale ed impugnato l’arco, diventerà Bayek, il protagonista della storia. In-Cubo, il cinema interattivo in cui la pistola hi-tech sarà l’unica arma per combattere i mostri e sopravvivere ai nemici. CineTour – Horror Edition dove i set originali del cinema si animano di creature viventi, mummie egiziane tra le scene di Cleopatra, zombie nel Cimitero dei Morti viventi e antichi romani tornati in vita.

Il roller coaster Inferno si tinge ancora più di dark con personaggi danteschi che animano il percorso d’ingresso. Il set di Aquila IV, il sommergibile originale del film U-571, diventa Aquila XXX e si colora di sensualità horror con un percorso a luci rosse. Arricchita da ulteriori effetti speciali l’amatissima Horror House, percorso al buio tra i set più terribili della storia del cinema horror.

Domani, 31 ottobre si festeggia la Notte delle Streghe con apertura dalle 16 fino a notte. Un ospite speciale darà inizio alla festa più paurosa dell’anno. Per tutti i bambini arriva BAT PAT. Il pipistrello parlante è il protagonista di 52 nuovissimi episodi della seconda serie in onda su Rai Gulp. Un’incredibile nuova stagione all’insegna di brividi e misteri, conditi con un sacco di risate.

Dalle 16.30 l’appuntamento è con Halloween on Stage nella Cinecittà Street con grandi influencer e tiktokers italiani tra cui Marta Daddato (900.000 follower su Tik Tok), Cecilia Cantarano (840.000), Daniele Davì (678.000), Manuel Spadea (380.000), Zoe Massenti, Alison Daisy, Vincenzo Cairo e tante altre amatissime webstar. La conduzione è affidata allo speaker Matteo Bortone e l’intrattenimento musicale al producer Skywalker. La festa prevede show ed esibizioni live, meet & greet con foto e autografi e la premiazione della maschera più originale.

La serata di Halloween prosegue, poi, al Teatro 1 dalle 20 fino alle 5 del mattino con il Muccassassina Halloween Clowns. 40 artisti, 6 dj set, laser show, musica pop e house, una mega produzione di Muccassassina per festeggiare a Cinecittà World il suo 30° anno di attività.

Pronti per un Halloween da paura?

