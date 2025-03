Guidonia indigesta per la Gelbison. La formazione laziale, come accaduto nel match di andata, si porta a casa l’intera posta e torna in modo autorevole a proporsi nel discorso promozione diretta agganciando i cilentani che perdono il primato rimasto in mano al Cassino fermato sul pareggio dalla Sarnese.

Giampà, per questa sfida di alta quota, cambia poco rispetto alla gara vinta con i sardi del Latte Dolce Sassari. Una sola novità nell’undici iniziale, Golfo preferito a Liurni.

Dopo un tentativo di Pitarresi nei minuti iniziali è il Guidonia a proporre le azioni più insidiose e lo fa con Calì il quale, dopo due tentativi andati a vuoto, nel finale di tempo sfrutta al meglio un assist di Sfanò per battere l’estremo Colella e regalare il vantaggio ai suoi che chiudono la frazione in avanti 1-0.

Nella ripresa la Gelbison di Giampà prova a scuotersi ma i tentativi di Prado e Salzano non trovano l’esito sperato, anzi sono i padroni di casa ad andare vicino alla seconda segnatura. Poi le cose per i rossoblù vallesi si complicano quando quasi alla mezz’ora il subentrato Croce viene spedito negli spogliatoi per gioco pericoloso. Il Guidonia controlla la situazione fino al triplice fischio e si porta a casa tre punti pesanti che la proiettano nella parte alta e in piena corsa per la promozione.

La Gelbison rallenta ma non vede scappare il Cassino, costretto al pareggio interno dalla Sarnese: quest’ultima potrebbe diventare il quarto incomodo. Il finale di stagione si annuncia davvero al cardiopalma.

Nella prossima giornata la Gelbison ospiterà a Castelnuovo l’Anzio che staziona a centroclassifica.