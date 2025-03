Resta stretto nella morsa dei ladri il territorio del Vallo di Diano.

Non si placa quindi l’azione dei ladri che nella serata di ieri hanno nuovamente preso di mira Teggiano.

Ignoti in località Fiego sono riusciti a rubare un’auto parcheggiata davanti a un’abitazione, con la quale sono riusciti a darsi alla fuga senza lasciar traccia.

Sempre in serata, a poca distanza, si è verificato anche un tentativo di furto in abitazione, i ladri però non sono riusciti ad entrare e sono scappati via.

Sugli episodi indagano i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, agli ordini del Capitano Veronica Pastori. Intensificati sul territorio di Teggiano anche i servizi di pattugliamento della Polizia Locale, diretta dal Comandante Eliseo Innamorato.