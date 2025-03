Aveva origini valdianesi il noto cantante cubano Paulo Fernandez Gallo, morto in un tragico incidente stradale a L’Havana.

La sua auto, per cause da accertare e come riportano i quotidiani cubani, si è drammaticamente scontrata con un autobus sul Malecón Habanero, una strada della capitale. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Nato nel 1962 a L’Havana, si era affermato con lo pseudonimo di Paulo FG come una delle voci più rappresentative cubane, facendo anche parte dei gruppi Adalberto Álvarez y su Son, Opus 13, Dan Den, fino a fondare la sua band, La Élite, nel 1992.

Il suo carisma, il suo impegno sul palco e la sua capacità di fondere la salsa con altri generi lo hanno reso molto noto sia a livello nazionale che internazionale. Grazie al suo talento e al suo lavoro costante è stato un punto di riferimento nella scena della salsa. La sua discografia e il suo lascito musicale hanno ispirato diverse generazioni di artisti sull’isola dove era definito “il poeta della musica”.

Sono tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio scritti sui social per Paulito Fernandez Gallo, sia tra gli estimatori cubani che in Italia, Paese delle origini materne, dove era molto apprezzato per la sua musica.