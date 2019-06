Finisce nei guai un camionista che questa mattina era in viaggio lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo all’altezza di Sala Consilina.

Dalle telecamere di videosorveglianza il Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina, diretto dal Vice Questore Francesco Minniti, ha notato un Tir che procedeva a velocità sostenuta dopo essere entrato in autostrada allo svincolo di Padula-Buonabitacolo. Immediata è scattata la procedura di controllo per il veicolo superiore alle 8,5 tonnellate e così un equipaggio della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina lo ha fermato al km 92 accompagnandolo nella vicina area di servizio di Sala Consilina Nord.

All’atto dei controlli di rito, la patente di guida del conducente, un uomo di Marigliano e partito da Maratea per dirigersi verso Napoli, è risultata scaduta così come la revisione del mezzo pesante e del semirimorchio. All’uomo è stata ritirata la patente mentre il semirimorchio è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Proseguono senza sosta i controlli lungo l’A2 messi in campo dalla Polizia Stradale soprattutto in vista dei prossimi esodi estivi e del maggior numero di veicoli che attraversano una delle arterie più trafficate del Paese. Il tutto per preservare la sicurezza in viaggio di numerosi utenti della strada e garantire il rispetto delle normative di settore. Inoltre i controlli odierni dimostrano che le apparecchiature di controllo da remoto e quelle di bordo dei veicoli di servizio in funzione h24 consentono di elevare sempre di più i livelli di sicurezza. Il Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina con la sua opera di controllo, coordinamento ed indirizzo degli equipaggi della Polizia Stradale in servizio lungo l’A2 del Mediterraneo si conferma la sentinella della sicurezza autostradale

– Chiara Di Miele –