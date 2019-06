L’Anas (gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per l’affidamento dei lavori di ripristino della strada statale 19 “delle Calabrie” ad Auletta.

La precedente gara d’appalto era stata annullata a seguito della sentenza emessa l’8 aprile 2019 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Sezione di Salerno, che ha accolto il ricorso presentato da una delle oltre 50 imprese partecipanti alla gara.

“L’appalto, del valore di circa 4 milioni e 995 mila euro – si legge in una nota stampa -, riguarda gli interventi di ripristino a seguito del cedimento del versante su cui poggia il corpo stradale nel medesimo tratto, e prevede, nel dettaglio, la realizzazione di un nuovo rilevato e di un nuovo sistema di drenaggio del terreno. Tutte le acque raccolte verranno convogliate al recapito finale mediante un nuovo scatolare e il tratto di fiume in corrispondenza del versante instabile verrà messo in sicurezza mediante la realizzazione di opere spondali“.

Gli interventi saranno realizzati in circa 240 giorni.

La richiesta di partecipazione digitale dovrà pervenire, pena esclusione, entro le ore 12.00 del 29 luglio sul Portale Acquisti di ANAS.

– Paola Federico –