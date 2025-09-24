Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza continua a intensificare i servizi di controllo, garantendo una presenza strategica e visibile grazie all’operato delle Compagnie e delle Stazioni dipendenti per contrastare ogni forma di illegalità, con un’attenzione particolare alle violazioni legate agli stupefacenti e alla sicurezza stradale.

Nel corso del fine settimana le pattuglie della Compagnia di Viggiano hanno vigilato sulle principali strade e sui luoghi di aggregazione, inclusi gli esercizi pubblici e le periferie dei centri abitati.

L’attività ha portato alla denuncia di tre persone, di età compresa tra i 35 e i 58 anni, per guida in stato di ebbrezza e alla segnalazione di un 32enne del posto alla Prefettura di Potenza per uso personale di sostanze stupefacenti.

Durante il servizio i militari hanno anche perlustrato le strade secondarie, ispezionando casolari e stabili disabitati ed eseguito controlli specifici sulla regolarità della somministrazione di alcolici e sugli avventori degli esercizi pubblici più frequentati.

Il bilancio operativo complessivo è di 85 veicoli controllati, 107 persone identificate, 1,8 grammi di hashish, 14,45 di marijuana e 0,3 di oppio sequestrati, 12 contravvenzioni elevate, 6 patenti di guida ritirate, 2 auto sottoposte a sequestro finalizzato alla successiva confisca e 10 perquisizioni personali e veicolari.

Si precisa che per ognuno degli indagati vige la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza di condanna definitiva.

La sinergia tra controlli rigorosi e una presenza attiva sul territorio si conferma una strategia vincente per i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, quotidianamente impegnati per rafforzare il senso di sicurezza e la fiducia dei cittadini in tutta la provincia.