C’è anche l‘europarlamentare di Agropoli Benedetta Scuderi a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla finita sotto attacco mentre si trovava al largo dell’isola di Creta.

A riferirlo sono stati gli stessi organizzatori della missione umanitaria per Gaza, che sui social media hanno pubblicato video a testimonianza di quanto accaduto. Almeno 15 droni hanno sorvolato ogni dieci minuti a bassa quota le imbarcazioni e in particolare l’Alma. Poi le esplosioni.

La Sumud Flotilla attualmente conta 51 navi, la maggior parte delle quali si trova al largo di Creta, cariche di aiuti umanitari per le popolazioni sotto assedio. L’eurodeputata dei Verdi si è imbarcata qualche giorno fa per dare il suo supporto alla missione.

“Ieri notte tantissime bombe sonore hanno attaccato tutta la flotta. Tre di queste hanno colpito la nostra imbarcazione, una è finita sull’albero, danneggiando la nostra vela. Noi stiamo tutti bene! Ma è inaccettabile che questo possa accadere in acque internazionali a poche miglia da Creta. Vogliamo una risposta concreta del nostro Governo e da tutte le istituzioni, siamo cittadine e cittadini che sono stati colpiti su barche di cui molte come la mia battono bandiera italiana” afferma Benedetta Scuderi in queste ore che seguono agli attacchi.