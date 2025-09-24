Calcio, al via la Prima Categoria. Ai nastri di partenza la Pixous GdP. Il ds Giustino: “Saremo protagonisti”
Anche per questa stagione del Campionato di Prima Categoria, il cui via è previsto nel prossimo weekend, ai nastri di partenza figura la formazione della Pixous GdP del presidente Vito Montuori.
Dopo l’ottimo quarto posto ottenuto nello scorso Campionato, tra l’altro centrato da matricola nella categoria con una media età di poco superiore ai 21 anni, in estate con il Direttore sportivo Salvatore Giustino sono stati piazzati diversi innesti da mettere a disposizione del riconfermato allenatore Carmelo Cusati.
Di rilievo l’ingaggio dell’esperto centrocampista Giuseppe Spinelli di Buonabitacolo, un passato tra C e D, ma anche l’innesto del difensore centrale Andrea Crisciullo, per lui anni in Eccellenza. A completare i nuovi innesti l’altro centrocampista Nicola D’Amato e il ritorno di Simone Iudici, per tutti “Freccia Rossa”.
Alla luce di questi innesti il Direttore sportivo Giustino non nasconde le velleità del club: “Dopo l’ottimo risultato ottenuto nel passato Campionato il nostro obiettivo è quello di lottare per le posizioni di vertice e centrare quantomeno i playoff“.
Nello staff tecnico al fianco dell’allenatore Cusati il suo secondo Francesco Caolo, detto “Maradona”, e il preparatore dei portieri Thomas Colella.
La Pixous GdP gioca le sue gare interne al Buxentum 2016 di Policastro. Il debutto avverrà in casa contro l’Atletico Agropoli. Da seguire il derby con il neo costituito Sapri Soccer in programma il 9 novembre sul campo degli spigolatori, il ritorno a Policastro il 22 febbraio 2026. L’ultima di andata l’11 gennaio sul campo del Faraone. La regular season si chiude il 14 aprile 2026. I tanti tifosi della Pixous GdP sognano il grande salto in promozione.