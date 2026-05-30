Giornata del Sollievo. Domani visite gratuite nell’Unità di Terapia del Dolore dell’ospedale di Oliveto Citra
In occasione della Giornata Nazionale del Sollievo domani, domenica 31 maggio, l’UOSD Terapia del Dolore dell’ASL Salerno del presidio ospedaliero di Oliveto Citra — Centro SPOKE di II livello della Regione Campania scende in campo con un’iniziativa straordinaria di supporto e informazione ai cittadini.
Il Responsabile dell’Unità Operativa, dott. Maurizio Pintore, per l’intera giornata garantirà insieme alla sua équipe questi servizi gratuiti: visite algologiche e apertura straordinaria dell’ambulatorio all’utenza dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
Saranno presenti operatori dedicati per orientare i cittadini sulle opportunità terapeutiche della Terapia del Dolore e delle cure palliative, in linea con le direttive della Regione Campania.
Per informazioni telefonare allo 0828-797161.
La Giornata Nazionale del Sollievo è stata istituita nel 2001 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, per promuovere la solidarietà e la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale.