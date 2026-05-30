In occasione della Giornata Nazionale del Sollievo domani, domenica 31 maggio, l’UOSD Terapia del Dolore dell’ASL Salerno del presidio ospedaliero di Oliveto Citra — Centro SPOKE di II livello della Regione Campania scende in campo con un’iniziativa straordinaria di supporto e informazione ai cittadini.

Il Responsabile dell’Unità Operativa, dott. Maurizio Pintore, per l’intera giornata garantirà insieme alla sua équipe questi servizi gratuiti: visite algologiche e apertura straordinaria dell’ambulatorio all’utenza dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Saranno presenti operatori dedicati per orientare i cittadini sulle opportunità terapeutiche della Terapia del Dolore e delle cure palliative, in linea con le direttive della Regione Campania.

Per informazioni telefonare allo 0828-797161.

La Giornata Nazionale del Sollievo è stata istituita nel 2001 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, per promuovere la solidarietà e la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale.