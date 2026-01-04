Ieri sera tre squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono intervenute per soccorrere un gruppo scout di Napoli che si è trovato in difficoltà durante un’escursione.

Nel corso dell’attività il gruppo ha imboccato per errore un itinerario non corretto nei pressi del monte Polveracchio a Capaccio Paestum, ritrovandosi a ridosso di un dirupo in una zona particolarmente esposta e potenzialmente pericolosa.

Valutata la situazione, è stato richiesto l’intervento di più squadre del CNSAS per garantire il rientro in sicurezza.

I tecnici hanno raggiunto gli scout, infreddoliti ed impauriti, per accompagnarli lontano dalla zona impervia e successivamente a valle alle auto, dove erano presenti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, oltre ai sanitari del 118 a cui è stato affidato uno degli scout che ha accusato un lieve malore.