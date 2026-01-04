E’ il piccolo Giuseppe il primo nato del 2026 nell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Polla diretta dal dottore Francesco de Laurentiis.

Figlio di una coppia di San Rufo, ha visto la luce ieri sera alle 23,21.

Pesa 4,144 grammi e sia lui che la madre stanno bene.

A farlo nascere l’équipe formata dal dottore Morrone e dalla dottoressa Di Napoli coadiuvati dalle ostetriche Setale e Romano e dagli infermieri De Luca e Meluso (Sala Operatoria) e Cancro e Di Roberto (Ginecologia).

Un evento gioioso per il Punto Nascita del “Curto” che, come ogni anno, attende con emozione il suo primo nato.