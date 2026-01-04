Ferito da un colpo di pistola alla gamba, si indaga su cosa sia accaduto realmente. Un uomo di San Mango Piemonte, nella notte tra venerdì e sabato, è giunto al Pronto Soccorso del “Ruggi” di Salerno dove avrebbe raccontato di essere stato colpito da un proiettile per sbaglio mentre mostrava l’arma al figlio.

Fortunatamente la lesione non era grave e, dopo le cure, è stato dimesso dai sanitari.

In ospedale sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Salerno, agli ordini del Maggiore Antonio Corvino, per ascoltare l’uomo e avviare le indagini.

Sembrerebbe che il 60enne abbia trovato la pistola all’esterno della sua abitazione e che il colpo sarebbe partito per errore mentre la raccoglieva da terra in presenza del figlio maggiorenne.

La pistola è stata sequestrata per compiere ulteriori analisi e chiarire la dinamica dell’accaduto.