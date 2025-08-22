Attimi di paura ieri nel rione Petrosino dove una Renault Twingo è stata avvolta dalle fiamme.

Il rogo ha coinvolto anche una Fiat Multipla parcheggiata vicino e la facciata della palazzina. Sul posto sono immediatamente arrivati i Vigili del Fuoco, allertati dai residenti, per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato che hanno dato il via alle indagini. Non si esclude alcuna pista e l’incendio potrebbe essere di matrice dolosa.