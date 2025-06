Momenti di paura per una famiglia inglese con un bambino di 5 anni che nel pomeriggio si è trovata in difficoltà durante un’escursione alle Gole del Calore.

I tre stavano vivendo una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza quando, improvvisamente, il bambino ha iniziato a stare male e causa del forte caldo. Malore avvertito successivamente anche dalla madre.

Sono stati così allertati i soccorsi che con non poca difficoltà hanno dovuto individuare il punto esatto in cui si trovavano, tra Magliano Nuovo e Laurino. La famiglia è stata raggiunta dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania arrivato sul posto con l’eliambulanza del 118 di Salerno con a bordo il tecnico di Elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Le condizioni del bambino sono apparse preoccupanti, infatti pare abbia avuto un colpo di calore e una forte disidratazione. Simili anche le condizioni in cui versava la donna. Per entrambi si è deciso quindi il trasferimento presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno per le cure del caso.

L’uomo, invece, è stato preso in carico dai Carabinieri giunti nel frattempo sul posto.