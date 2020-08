Grave scontro tra auto e moto a Polla. Feriti un giovane e una donna

Un grave incidente stradale è avvenuto questa sera a Polla in via Annia, lungo la S.S.19.

Per cause in corso d’accertamento una Fiat Bravo con a bordo una coppia di Caggiano e una moto guidata da un ragazzo di Pertosa si sono scontrate.

Ad avere la peggio il giovane e la donna che sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto”. Non sarebbero invece preoccupanti le condizioni del conducente della Fiat Bravo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per i rilievi del caso, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per estrarre dalle lamiere dell’auto la donna ferita e gli agenti del locale Comando di Polizia Municipale.

– Annamaria Lotierzo –