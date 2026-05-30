Grave incidente tra auto e moto a Battipaglia. Feriti due giovani
Grave incidente oggi all’altezza di Via Spineta a Battipaglia.
Una moto ed un’auto, per cause da accertare, si sono scontrate. Nell’impatto due ragazzi in sella alla moto sono rimasti feriti.
Sul posto sono intervenute per prestare soccorso l’ambulanza della Pubblica Assistenza Vopi e l’auto medica della Croce Rossa di Battipaglia.
Entrambi i giovani sono stati trasportati in condizioni serie all’ospedale “Ruggi” di Salerno.
Sul posto presenti anche i Carabinieri e la Polizia Municipale.