Tragico incidente oggi pomeriggio sulla Tito-Brienza 95var.

Per cause da accertare due motociclisti sono rimasti coinvolti in uno scontro al km 4,500: nell’impatto, purtroppo, uno dei due, 33enne, è morto mentre l’altro è stato trasportato all’ospedale “San Carlo” di Potenza. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Presenti sul posto le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione e il ripristino della viabilità.