Prestigiosa visita questa mattina alla Certosa di San Lorenzo a Padula, che ha accolto due grandi esponenti del panorama culturale e scientifico: il professore Michel Henri Devoret, Professore Emerito di Fisica Applicata presso Yale University, Premio Nobel per la Fisica nel 2025 e il professore Francesco Casetti, critico cinematografico e televisivo, Sterling Professor of Humanities and Film and Media Studies della Yale University, semiologo.

I due illustri esponenti scientifici sono in provincia di Salerno per alcuni impegni culturali e hanno colto l’occasione per visitare il complesso certosino. Ad accompagnare i due ospiti alla visita guidata è stata l’Associazione Culturale “Calamo”, insieme alla giovanissima studentessa Chiara Priore del Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula, che ama particolarmente la Fisica.

Devoret ha vinto il Nobel grazie alla scoperta dell’effetto tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell’energia in un circuito elettrico.

Casetti e Devoret sono rimasti estasiati dalla maestosità e dall’imponenza della Certosa.

Emozione per la giovanissima studentessa Priore della 5^ B che ha potuto realizzare un sogno.