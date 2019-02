Grave incidente in un terreno a Poderia. Agricoltore si ferisce avvolto nelle lame della motozappa

Un grave incidente quello di cui questa mattina è rimasto vittima un uomo a Poderia mentre lavorava in un suo fondo agricolo.

Per cause in corso di accertamento, infatti, è rimasto avvolto tra le lame della motozappa che stava utilizzando per lavorare il campo. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino.

I caschi rossi, guidati dal caposquadra Eugenio Siena, sono riusciti ad estrarre l’agricoltore dal mezzo. Questo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Torre Orsaia.

– Chiara Di Miele –