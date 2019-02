Avvicendamento delle quote rosa nella Giunta Comunale di Roccadaspide.Musto e Bellissimo nuovi assessori

Novità in seno alla Giunta Comunale di Roccadaspide. Si è definito, con la nomina di Pina Musto in sostituzione dell’assessore Francesca Mauro, il programmato avvicendamento nei ruoli assessorili presso il Comune di Roccadaspide, avviato ad inizio anno con il cambio dell’assessorato tra Daniela Comunale e Gessica Bellissimo. Uno scambio programmato e concordato ad inizio legislatura tra le quote rosa dell’Amministrazione guidata dal sindaco Gabriele Iuliano che prevedeva, appunto, la rotazione e l’interscambio dei ruoli a metà mandato, ferme restando le deleghe e le attribuzioni in capo a ciascun consigliere comunale, che restano immutate.

Una rotazione naturale, quindi, che porterà le due new entry a guidare l’assessorato alla Cultura per Musto, ruolo che aveva già ricoperto in passato con l’Amministrazione Auricchio, e l’assessorato all’Ambiente per la giovane consigliera Gessica Bellissimo.

“L’Amministrazione comunale è di fatto una Giunta allargata coesa e compatta – ha dichiarato il sindaco Iuliano – che lavora in modo sinergico e produttivo. Tutti i consiglieri comunali di maggioranza sono parte attiva dell’azione politica e amministrativa, perché a tutti sono state attribuite deleghe e competenze che conserveranno fino alla fine della legislatura e che svolgono quotidianamente per dare attuazione completa al programma di mandato su cui gli elettori ci hanno dato la fiducia. Sono molto più che soddisfatto dell’eccellente e straordinario lavoro svolto dagli assessori Mauro e Comunale in questi due anni e mezzo di mandato, le ringrazio infinitamente. Hanno ricoperto rispettivamente il ruolo di assessore alla Sanità e alla Pubblica Istruzione-Politiche Giovanili, offrendo un contributo decisivo e fondamentale all’azione di governo della città, dando grande impulso nell’amministrazione di temi ed aspetti importantissimi per i cittadini e per il territorio, in una visione fortemente innovativa e positiva che solo le loro capacità potevano assicurare“.

“Sono, allo stesso tempo, molto fiducioso e convinto che anche i due nuovi assessori appena nominati, del pari capaci e competenti, sapranno caratterizzare il loro periodo di mandato per l’impegno costante e quotidiano – conclude il primo cittadino – oltre che con attività ed iniziative di sicuro buon governo, che non potranno che contribuire a rilanciare ulteriormente l’intera azione politico-amministrativa di questa Amministrazione comunale“.

– Paola Federico –