Si è svolto ieri presso la Sala Cultura della sede amministrativa della Banca Monte Pruno a Sant’Arsenio il primo incontro formativo “In-formiamoci“, il nuovo progetto formativo di aggiornamento per professionisti e imprenditori che nasce dalla collaborazione tra la Banca Monte Pruno, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina-Lagonegro e la Camera di Commercio Salerno.

L’evento ha visto la presenza al tavolo dei relatori del Vice Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico, del Vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno Giuseppe Gallo, del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina-Lagonegro Nunzio Ritorto e del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania Carmine Santangelo, tra i quali è stato siglato un Protocollo d’Intesa volto alla formazione costante di liberi professionisti e aziende delle zone di riferimento.

“Speriamo in futuro di poter allargare il protocollo di intesa – ha affermato Cono Federico – perché con questi incontri vogliamo formare e informare professionisti e imprese locali per far crescere le aziende nei nostri territori“.

Proprio sulla collaborazione tra territori è stato improntato l’intervento di Carmine Santangelo, che ha definito “estremamente importante il confronto per aggiornare e rendere coscienti gli imprenditori dei rischi della gestione aziendale. A tal proposito, un ruolo fondamentale è ricoperto dalle banche come la Monte Pruno che garantiscono vicinanza agli imprenditori del territorio, laddove invece i grandi istituti negano sempre più spesso il credito“.

L’iniziativa ha inoltre inaugurato il primo di una lunga serie di appuntamenti formativi periodici, che ha trattato le tematiche, introdotte dalla coordinatrice del progetto “In-formiamoci” Maria Antonietta Aquino, sulla “Nuova Privacy – Applicabilità, sanzioni ed iter di adeguamento” a cura dell’avvocato Nicola Pellegrino, e sulla “Fatturazione Elettronica – Normativa ed applicabilità” illustrata dal dottore commercialista Claudio Costa.

– Maria De Paola –