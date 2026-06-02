Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Sala Consilina in via Don Luigi Sturzo.

Per cause in corso di accertamento un 59enne del posto alla guida di un quad ne ha perso il controllo ribaltandosi e finendo contro l’ingresso di un bar.

I sanitari del 118 lo hanno soccorso e trasportato all‘ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Le sue condizioni sarebbero gravi e per lui i medici hanno riservato la prognosi. Per questo motivo è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Vallo della Lucania.

La ricostruzione della dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei Carabinieri della locale Stazione e dell’Aliquota Radiomobile.