Grande successo alla Certosa di Padula per la messa in scena dello spettacolo “Dionysos”

Grande successo di pubblico ieri sera presso il Parco della Certosa di San Lorenzo a Padula per la messa in scena dello spettacolo teatrale “Dionysos”.

La rappresentazione, curata dal laboratorio di espressione teatrale “Skenai” di Buonabitacolo, trae ispirazione dalla tragedia delle “Baccanti” di Euripide ma affronta tematiche molto attuali. A rendere il tutto ancora più affascinante e suggestivo è la scelta di utilizzare come palco le bellezze architettoniche del territorio.

“La Certosa diventa lo scenario naturale del Dionysos, spettacolo sul quale stiamo lavorando da tempo con quasi 40 operatori che si stanno prodigando in maniera straordinaria per portare in scena il progetto artistico – commenta il direttore artistico e regista Giancarlo Guercio – La straordinarietà del mondo greco è quella di aver saputo parlare agli uomini e alle donne di tutti i tempi. Anche questo tempo ha qualcosa da dire oggi, ha la capacità di ascoltare le tante questioni e le loro diversità. Le diversità fanno paura oggi come allora. Quando non si ascoltano le autenticità queste rischiano di rompere e creare delle catastrofi. Bisogna saper ascoltare la vera natura delle persone e dell’ambiente”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore comunale con delega alla Cultura Filomena Chiappardo che ha sottolineato come “nel Parco della Certosa si vive un evento molto importante. Abbiamo scelto il Parco perché subito dopo l’apertura della Certosa abbiamo capito che questo luogo risponde alle esigenze di distanziamento sociale imposte dall’emergenza sanitaria. Dal punto di vista naturalistico rappresenta un punto sottovalutato che abbiamo cominciato a valorizzare. Giancarlo è una risorsa e da sempre è attento alle esigenze del territorio. Abbiamo scelto come scenario l’esterno dello scalone monumentale”.

Appuntamento questa sera per un’altra replica di “Dionysos”.

– Annamaria Lotierzo –