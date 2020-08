Giovane centauro morto dopo un tragico schianto. Domani a Pertosa l’ultimo saluto a Pietro Lupo

Si terranno domani, lunedì 31 agosto, i funerali di Pietro Lupo, il giovane di Pertosa rimasto tragicamente coinvolto in un incidente stradale avvenuto mercoledì sera a Polla lungo via Annia.

L’ultimo saluto sarà dato nella Chiesa Madre di Pertosa alle ore 17 nel rispetto delle normative anti-Covid.

Pietro si trovava in sella alla sua moto coinvolta in un violento impatto contro una Fiat Bravo con a bordo una coppia di Caggiano. Per il giovane a nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari dato che ha smesso di vivere poco dopo, in serata, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Gravemente ferita anche la donna che viaggiava al lato passeggero dell’auto coinvolta.

Pietro Lupo, molto amato nella sua Pertosa, lavorava come operaio per una ditta che si occupa di installare ponti radio, ma sin da piccolo era appassionato per le due ruote.

– Chiara Di Miele –

