Una giornata all’insegna dell’eccellenza, della formazione e del legame con il territorio quella vissuta questa mattina presso il Liceo del Made in Italy dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy.

L’iniziativa, preparata nei dettagli dai docenti Andrea D’Arienzo e Gina Ippolito, ha rappresentato un’importante opportunità di crescita per gli studenti che hanno potuto confrontarsi direttamente con alcune tra le più significative realtà artigianali e imprenditoriali del Vallo di Diano. Un’occasione concreta per avvicinarsi al mondo del lavoro e comprendere da vicino le dinamiche che regolano il tessuto produttivo locale.

Nel corso dell’incontro, moderato dal Preside emerito del “Pomponio Leto” e Direttore editoriale di Ondanews Rocco Colombo, i ragazzi hanno avuto modo di approfondire temi fondamentali come la gestione d’impresa, le strategie di mercato, i processi produttivi e le esigenze imprenditoriali del territorio. Un’esperienza formativa a tutto tondo, capace di coniugare teoria e pratica e di stimolare nuove consapevolezze sul valore del Made in Italy.

Tutti i relatori intervenuti hanno sottolineato con entusiasmo l’importanza del saper fare italiano, evidenziando come qualità, tradizione e innovazione rappresentino i pilastri su cui costruire il futuro economico del Paese e, in particolare, delle realtà locali.

A chiudere l’incontro è stato l’intervento della Presidente delle Imprese Confesercenti del Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, che ha posto l’attenzione sulle eccellenze del territorio, sottolineando la necessità di valorizzarle e sostenerle. “È grazie a queste realtà – ha affermato – se il tessuto economico e sociale del comprensorio ha raggiunto risultati importanti. Un plauso particolare al Polo Liceale di Teggiano che riesce, in maniera mirabile, a creare anche sinergie con il mondo produttivo, perché è fondamentale comprendere quanto sia importante investire nel proprio territorio”.

Un messaggio chiaro rivolto ai giovani: “Va bene studiare fuori, viaggiare, fare esperienza all’estero – ha concluso la Presidente Aquino- ma poi dobbiamo ritornare nel nostro territorio per mettere a disposizione le competenze e le conoscenze acquisite”.

Soddisfazione e orgoglio sono stati espressi anche dalla Dirigente scolastica del Pomponio Leto Maria D’Alessio che ha ringraziato studenti, docenti e aziende partecipanti, evidenziando il ruolo sempre più rilevante dell’Istituto Superiore di Teggiano nel panorama scolastico provinciale e regionale. Un risultato ancora più significativo se si considera che in tutta la Campania sono soltanto sei i Licei del Made in Italy, tra cui quello di Teggiano.

Una giornata, dunque, che ha saputo unire scuola e impresa, formazione e identità territoriale, offrendo agli studenti strumenti concreti per costruire il proprio futuro senza dimenticare le proprie radici.