In considerazione dell’avvicinarsi del periodo maggiormente interessato dal traffico veicolare, coincidente col grande esodo per le ferie di agosto, il Compartimento Polizia Stradale per la Campania e Basilicata ricorda a tutti coloro che stanno per mettersi in viaggio per raggiungere le destinazioni delle proprie vacanze, alcune norme di buon comportamento utili a garantire la sicurezza stradale.

In particolare, si raccomanda di effettuare un check-up completo del mezzo con particolare attenzione allo stato degli pneumatici (pressione, usura, fissaggio), verificare il funzionamento di luci, freni, e indicatori di direzione nonché controllare il livello dell’olio e quello dell’acqua del radiatore; assicurarsi della presenza della copertura assicurativa e di aver effettuato la revisione periodica del veicolo.

La Polizia Stradale raccomanda inoltre di caricare i bagagli in modo che il peso sia bilanciato e lasciando liberi gli spazi per consentire una buona visione dagli specchietti retrovisori, consumare pasti sempre leggeri ed evitare le bevande alcoliche e non affrontare il viaggio in condizioni di stanchezza.

E’ necessario osservare rigorosamente le distanze di sicurezza, non impegnare mai la corsia di emergenza e sulle autostrade a tre o più corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra, assicurare tutti coloro che viaggiano a bordo di auto con le cinture di sicurezza e se minori sugli appositi seggiolini e/o sedili di sicurezza omologati, secondo la normativa vigente, richiedere informazioni sulla viabilità, utilizzare il cellulare con auricolare o bluetooth, fare una sosta almeno ogni due ore di guida, non lasciare in bella vista all’interno della vettura, durante le soste, oggetti di valore, rispettare i limiti di velocità che deve essere comunque adeguata alla tipologia di strada e alle condizioni atmosferiche, del traffico e della strada stessa e indossare sempre il casco protettivo ben allacciato a bordo di motoveicoli e ciclomotori.

Come consuetudine, nel periodo estivo, oltre alla quotidiana attività di controllo, il Compartimento Polizia Stradale per la Campania e Basilicata sarà accanto agli automobilisti e alle loro famiglie in viaggio, attraverso un’intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza e mediante servizi specifici volti al rispetto del codice della strada e alla verifica delle condizioni psico-fisiche di chi si mette alla guida, anche mediante l’utilizzo di laboratori mobili posizionati sulle arterie di competenza.

Per qualsiasi segnalazione o richiesta di soccorso la Sala Operativa della Polizia Stradale per la Campania e Basilicata è attiva h24 al numero 081 7255063.

Inoltre, notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. al numero gratuito 1518 e attraverso il servizio “Pronto Anas” raggiungibile al numero verde gratuito 800.841.148.