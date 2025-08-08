Incidente in A2 del Mediterraneo nella tarda mattinata al km 103 in direzione Sud tra gli svincoli di Sala Consilina e Padula-Buonabitacolo.

Per cause da accertare tre auto sono rimaste coinvolte nell’impatto e i conducenti hanno riportato delle ferite per cui si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 e il trasporto in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Sul posto gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina per ricostruire la dinamica dello scontro e le squadre di Anas per ripristinare il tratto in cui si è registrato un rallentamento del traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Le auto sono state recuperate dal Soccorso Stradale Menafra Multiservice di Sala Consilina.