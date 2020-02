Golfo di Policastro e Coronavirus. Sindaci del Distretto 71:”Nessun contagio, ma prestare attenzione”

I Sindaci del Distretto Sanitario 71 (Sapri, Alfano, Camerota, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Centola, Ispani, Morigerati, Roccagloriosa, Rofrano, San Giovanni a Piro, Santa Marina, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vibonati), atteso che allo stato non risultano casi di contagio nelle aree di propria competenza, comunicano che i cittadini di rientro da zone in cui sono stati accertati casi di Coronavirus (COVID-2019) e che abbiano o ritengono di aver avuto “contatto stretto” con il virus dovranno informare il Sindaco del Comune, non recarsi presso il Pronto Soccorso, contattare il Numero Verde regionale 800.90.96.99 attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00, restare a scopo precauzionale in autoisolamento fino a intervento del personale sanitario e contattare il 118 per la prima procedura di triage telefonico.

Per “Contatto stretto” si intende un operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2, essere stato faccia a faccia o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19, vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19, aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, essere stati compagni di viaggio o persone addette all’assistenza e membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

– Chiara Di Miele –