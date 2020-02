Coronavirus e comunicazione responsabile. Domani incontri e tavoli tecnici a Caggiano e Auletta

Domani, lunedì 24 febbraio, alle 11.30 presso il Comune di Caggiano è stato convocato, a solo scopo precauzionale, il COC (Centro Operativo Comunale) composto dalle nove funzioni di supporto al Sindaco.

Saranno presenti funzionari dell’Ufficio Prevenzione dell’ASL, l’Arma dei Carabinieri, medici e pediatri di famiglia, farmacisti e associazioni di Protezione Civile del territorio.

L’obiettivo è quello di pianificare le attività e la comunicazione responsabile in riferimento all’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Ad Auletta, alle ore 20.00 di domani, è stato convocato invece un tavolo tecnico presso il Municipio a cui prenderanno parte il sindaco Pietro Pessolano, il primo cittadino di Pertosa, Michele Caggiano, la Fondazione MIdA, Luigi Mandia, Direttore sanitario dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla e Claudio Mondelli, Direttore del Distretto Sanitario di Sala Consilina.

Per mercoledì 26 febbraio, invece, è stata convocata alle ore 12.00, nella sede del Distretto Sanitario di Sala Consilina, la Conferenza dei Sindaci sempre per discutere di Coronavirus e strategie da adottare in caso di emergenza.

– Chiara Di Miele –