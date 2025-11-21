Gli studenti della sezione Agricoltura del “Cicerone” di Sala Consilina celebrano la Festa degli Alberi
Gli studenti della sezione Agricoltura del “Cicerone” di Sala Consilina, nell’ambito dell’assemblea di Istituto, hanno celebrato la Festa degli Alberi con un convegno, patrocinato da Legambiente.
Hanno preso parte all’incontro Coldiretti con Chiara Marino, responsabile Giovani Impresa Coldiretti Salerno, Nicola Navatta, responsabile sede Coldiretti Sala Consilina, l’Osservatorio Europeo del Paesaggio con il presidente Angelo Paladino, il GAL Vallo di Diano con il coordinatore Italo Bianculli e Giuseppe Tierno direttore della Foresta Regionale Cerreta Cognole.
Ad aprire i lavori la Dirigente Scolastica Antonella Vairo, don Luciano La Peruta, il Sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano e l’assessore all’Ambiente del comune di Sala Consilina Teresa Paladino.
Il convegno è stato moderato dal Professor Paolo Giglio, docente di Scienze Agrarie dell’Istituto Cicerone.
Tutti i relatori hanno sottolineato il ruolo strategico dell’indirizzo Agricoltura e Risorse forestali dell’istituto Cicerone per l’intero comprensorio valdianese.
A termine, il comune di Sala Consilina ha donato degli esemplari di alloro, simbolo di sapienza, che verranno messi a dimora negli spazi esterni del plesso Agricoltura mentre l’associazione Coldiretti ha donato delle piante di Pothos che verranno messe nelle aule del plesso Agricoltura in quanto piante da interno dotate di proprietà salubrificanti per l’aria.
L’indirizzo Agricoltura e Risorse Forestali si conferma quindi punto di riferimento per il settore primario locale, capace di instaurare rapporti positivi con tutti gli enti del territorio, pubblici e privati, per accrescere la formazione dei propri studenti e favorire l’ingresso dei giovani Agrotecnici nel mondo del lavoro.