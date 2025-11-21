Farmacia 3.0: muscoli e articolazioni, mantenere l’elasticità con l’aiuto dell’omeopatia – a cura del dott. Alberto Di Muria
Ti senti “arrugginito” quando ti alzi la mattina? L’attività fisica è fondamentale a tutte le età ma dopo i 40 anni il corpo chiede un’attenzione diversa.
Piccoli dolori articolari, la sensazione di rigidità mattutina o i tempi di recupero lunghi dopo l’allenamento non sono un destino ineluttabile. È il momento di passare dalla “riparazione” alla “prevenzione” per mantenere l’elasticità e la libertà di movimento a lungo.
Muscoli e articolazioni necessitano di una costante manutenzione e di “carburante” specifico per contrastare l’usura e l’infiammazione cronica. Il primo passo è supportare la matrice cartilaginea e legamentosa e gestire le micro-infiammazioni che causano dolore.
Ecco gli alleati naturali che non dovrebbero mancare nel tuo piano di benessere muscolo-scheletrico:
- Arnica Montana: il rimedio per eccellenza per traumi, indolenzimenti muscolari e lussazioni. Perfetta per alleviare i dolori da sforzo o le contusioni. Può essere utilizzata sia per via orale che in pomata.
- Rhus Toxicodendron: essenziale per i dolori articolari che migliorano con il movimento continuo (la rigidità mattutina è il sintomo tipico). Aiuta a sbloccare l’articolazione dopo un periodo di riposo.
- Glucosamina e Condroitina: i mattoni fondamentali per la ricostruzione e la protezione della cartilagine. Sono integratori strutturali essenziali per chi vuole preservare la funzione articolare.
- Magnesio: non un integratore per le ossa, ma per i muscoli! Fondamentale per il rilassamento muscolare e per prevenire crampi e tensioni post-esercizio.
Integrando l’approccio nutrizionale (Glucosamina, Magnesio) con quello omeopatico (Arnica, Rhus Tox) ottieni una gestione completa del problema: rafforzi la struttura dall’interno e allevi i sintomi infiammatori in modo mirato e naturale. Ciò ti permette di mantenere il tuo livello di attività senza doverti fermare per il dolore.
Vuoi un piano di prevenzione mirato che ti tenga in movimento? Passa in farmacia: valuteremo le tue esigenze e ti consiglierò il mix perfetto di integratori e omeopatia.