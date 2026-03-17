Importante affermazione del Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula alla Hackathon Phaser Game Jam, la competizione che si è svolta nel fine settimana al PalaUnisa A, campus di Baronissi dell’Università degli Studi di Salerno, organizzata dall’IIS “Margherita HAck” e dall’Associazione HackFarm E.T.S..

L’obiettivo della competizione era creare un videogame in un weekend, quest’anno sul tema (R)Evolution, usando la piattaforma Phaser, dunque curandone la programmazione, la grafica, la narrazione e la musica.

Sono stati premiati i primi 7 classificati e al settimo posto, su ben 27 team, si è classificata la Squadra Azul del Liceo di Padula, composta dagli alunni della classe 3 C (indirizzo Scienze Applicate): Francesco Saverio Citera, Ilaria Di Corcia, Davide Vitiello, Matteo Calicchio, Alex Spinillo, Giuseppe Lamanna, Alessia Maria Palma. A guidarli la docente di Informatica Chiara Chirichella, presente con loro nella due giorni.

Il gioco realizzato pesca a piene mani dalla Storia e dal Mito. “Olimpia Evolution”, questo il nome, è ambientato nell’antica Grecia, nell’epoca dei “Trenta Tiranni” quando la città di Atene visse un periodo di grande decadenza. Nel gioco realizzato, gli ideatori hanno ipotizzato che i tiranni siano stati inviati dagli dei con a capo Zeus, ad eccezione di Atena, dea della Sapienza, che non si è quindi piegata alla sete di potere di Zeus. Su volontà della dea, quindi, i giocatori, servendosi di alcuni animali mitologici (Fenice, Cerbero, ecc.), devono combattere contro le altre divinità e sconfiggerle. Il gioco prevede l’evoluzione dei personaggi per attuare una vera e propria “rivoluzione”, soddisfacendo dunque pienamente il tema di questa edizione.

La giuria, composta da esperti del settore e docenti universitari, ha valutato non solo la qualità tecnica, ma anche la capacità dei team di presentare e raccontare il proprio progetto.

Molto apprezzato anche il gioco realizzato dalla squadra composta da: Luigi Grottola e Francesco Fabio (5C), Pietro Karol Vetere (5A); Annamaria Lavista (4D); Gianvito Grandino, Sofia Tordo, Antonio Larocca, Jennifer Montesano (3D). Il videogame realizzato, dal titolo “Solaris”, affronta il tema (R)Evolution inteso come evoluzione/rivoluzione del sistema solare ed è ambientato su una navicella, con un protagonista, di nome Cosmo, che deve combattere contro un nemico che diventa sempre più forte sfruttando la rivoluzione solare.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica del Liceo “Pisacane” di Padula, Paola Migaldi, secondo cui “queste soddisfazioni sono la spinta, anche per il dirigente scolastico, a fare sempre meglio, a lavorare con abnegazione e impegno per il bene delle alunne e degli alunni cui va il mio personale plauso”.