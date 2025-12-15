Gli studenti del “Pisacane” di Padula incontrano il funzionario dell’Europarlamento Valentina Nappo
L’impegno verso la partecipazione attiva dei giovani è una priorità del Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula e delle azioni messe in campo per fare esperienze significative all’estero.
È con questa dichiarazione di intenti che la Dirigente Scolastica Paola Migaldi ha dato il via al primo incontro degli studenti delle classi 3Q, 4A, 4B, 4C, 4D con la dottoressa Valentina Nappo, funzionario dell’Europarlamento ed ex studentessa del Liceo di Padula, con il coordinamento del professor Bruno Starace.
L’appuntamento rientra nel progetto “Educazione all’Unione Europea”, finalizzato alla massima comprensione dell’importanza degli organismi sovranazionali, della cooperazione, del lavoro e dello studio in Europa, attraverso le opportunità offerte dall’UE, la formazione, lo scambio giovanile, il volontariato all’estero.
In tale direzione vanno le tante iniziative messe in atto dall’istituto di Padula: il programma integrato Erasmus+, la partecipazione alla simulazione delle sedute del Parlamento Europeo Giovani, i viaggi di istruzione all’estero, le convenzioni in atto con Intercultura e questo stesso progetto.
Punto di approdo sarà la visita alle sedi del Parlamento Europeo di Bruxelles o Strasburgo, insieme ad uno degli Eurodeputati della Circoscrizione Sud.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’obiettivo dell’Unione Europea di ridurre la distanza tra giovani ed istituzioni, armonizzare le politiche dei Paesi membri in materia di gioventù e coinvolgere direttamente i giovani nelle decisioni che li toccano da vicino.