La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, con il suo Ente di Formazione Faidee, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano, rappresentato dalla dirigente scolastica Maria D’Alessio, per un progetto formativo rientrante nei percorsi PCTO finanziati dal programma Gol Regione Campania.

Nell’ambito delle attività previste gli studenti dell’indirizzo Made in Italy del “Leto” hanno avuto l’occasione di fare una visita in un’azienda del Vallo di Diano.

“Esprimo un ringraziamento particolare alla dirigente D’Alessio, al corpo docente e agli studenti che hanno dimostrato grande voglia di scoprire cosa significa fare impresa e farlo da giovani – ha detto Aquino -. Un’esperienza che si inserisce pienamente nello spirito dell’alternanza scuola‑lavoro, offrendo ai ragazzi l’opportunità di confrontarsi con il mondo reale dell’imprenditorialità e di sviluppare competenze utili per il loro futuro”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975-527277 o consultando il sito internet.

